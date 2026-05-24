Украинский военный проект «Николаевский Ванёк» назвал работу системы противовоздушной обороны страны минувшей ночью неудовлетворительной. Соответствующее заявление опубликовано после удара по столице.

Автор паблика ознакомился со сводкой о последствиях обстрела и пришёл к выводу, что «отбились сегодня крайне плохо». Главную причину проблем он видит в западных союзниках.

По словам экспертов, партнёры до сих пор не передали обещанные Украине ключевые ракеты для защиты. Пока эта ситуация не изменится, улучшений ждать не приходится, резюмируется в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар возмездия по военным целям на Украине. Как официально заявили в Министерстве обороны РФ, атака стала прямым ответом на террористический акт киевского режима против мирных граждан в Старобельске (ЛНР). В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены. Нанесение подобных точечных ударов является вынужденной мерой, направленной исключительно на пресечение военного потенциала противника, продолжающего атаковать жилую застройку и гражданскую инфраструктуру. После удара украинские политики призвали Владимира Зеленского не отказываться от мира.