Минобороны РФ сообщило об ударе по Главному управлению разведки МО Украины

Российские военные нанесли удар по пунктам управления главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом отчитались в Министерстве обороны РФ 24 мая.

По данным ведомства, поражены цели, расположенные в Киеве и Киевской области. Удар носил высокоточный характер.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли ответный удар возмездия по военным целям на Украине. В МО РФ уточнили, что применялись баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также ударные БПЛА.

Удар возмездия стал ответом на теракт киевского режима в ЛНР. Напомним, в ночь на 22 мая 2026 года украинские военные использовали беспилотники для атаки на общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент нападения в здании находилось 86 человек, среди которых были и дети. В результате прямого попадания дронов часть здания обрушилась. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал этот инцидент как террористический акт. Он также отметил, что в окрестностях учебного заведения не располагаются никакие военные объекты, и дал указание Министерству обороны проработать ответные меры. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Министерство иностранных дел России заявило, что Киев и его западные союзники несут ответственность за эскалацию конфликта, указывая на техническое содействие, оказываемое странами НАТО.