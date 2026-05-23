В Старобельске у разрушенного ударом ВСУ общежития появился стихийный мемориал
У разрушенного общежития в Старобельске появился стихийный мемориал. Фото с места публикуют наши коллеги из «Mash на Донбассе».
Местные жители приносят цветы, свечи и детские игрушки в память о погибших в результате террористического удара ВСУ студентах.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские беспилотники нанесли удар по общежитию колледжа, где в этот момент находились несовершеннолетние. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Постпред РФ при ООН ранее заявлял, что речь идёт о военном преступлении, направленном на гражданские объекты.
По последним данным, после атаки погибли 18 человек. Удар наносился в несколько волн с применением 16 беспилотников. Здание никак не было связано с военной инфраструктурой.
