Сотрудники колледжа в Старобельске после атаки ВСУ попали в базу украинского сайта «Миротворец*». В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что действия киевского режима носят характер геноцида. Её слова приводит газета «Известия».

«Геноцидом украинского народа занимаются [Владимир] Зеленский и вся банда неэтнических, ряженных под украинцев громадян», — сказала Захарова.

Всего в базу «Миротворца*» внесли десять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Авторы сайта обвинили их в покушении на суверенитет Украины и распространении пропаганды среди несовершеннолетних.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ нанесли прицельный удар по общежитию Старобельского педагогического колледжа в ЛНР, где в тот момент спали студенты. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт, указав, что гражданский объект атаковали несколькими волнами. После обрушения здания под завалами оказались десятки учащихся. Погиб 21 человек, многие получили ранения. Президент Владимир Путин назвал случившееся бесчеловечным преступлением и подчеркнул, что о случайности речи не идёт, поскольку рядом не было военных объектов.

