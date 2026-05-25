Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета оказались в базе данных украинского ресурса «Миротворец»*. Здание учебного заведения подверглось атаке дронов Вооружённых сил Украины. Информация о людях появилась на сайте 25 мая.

В базу данных сайта попали педагог-организатор Денис Диденко и социальный педагог Ирина Несмешная. Также в списке числятся инженер по охране труда Людмила Гладчук, начальник штаба гражданской обороны Роман Куличенко и методист Виктория Головина. Советник директора Вадим Какация и заместители директора Наталья Цыганок, Ольга Хохуля и Ирина Рынкова также оказались в чёрном списке украинского ресурса.

В базе «Миротворца»* их обвиняют в публичной поддержке России. Ресурс также ставит им в вину якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сотрудники колледжа продолжают работать в штатном режиме несмотря на давление.

После теракта ВСУ в Старобельске и удара по студенческому общежитию в ЛНР Вооружённые Силы РФ приступили к последовательным ударам. Под них попадут центры принятия решений, командные пункты и предприятия украинского ВПК в Киеве. Российские военные наносят точечные удары по объектам инфраструктуры противника.

