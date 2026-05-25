Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что произошедшее в Старобельске не останется просто рядовым эпизодом, на который Москва уже ответила. Об этом он заявил на встрече с археологом Александром Бутягиным и директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

«То, что произошло в Старобельске, не останется просто эпизодом, на который вчера был дан ответ, и на этом всё закончилось», — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Лавров выразил надежду, что эта трагедия окончательно прояснит, какие меры должны быть приняты против «нацистского режима в русском городе Киеве».

«Раз уж они признают, что это русский город, теперь придётся выучить историю по правильному учебнику», — добавил министр.

Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар четырьмя беспилотниками по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа. Погиб 21 человек, пострадали 44. В ответ российская армия нанесла комбинированный удар по военным объектам Украины с применением ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон», заявив о поражении всех целей. В Минобороны РФ подчеркнули, что гражданские объекты не обстреливались. Следственный комитет России квалифицировал атаку как теракт. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура.