25 мая, 11:43

Семьям 21 погибшего при атаке на колледж в Старобельске выплатят по 1,5 млн

Родственникам 21 жертвы удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР перечислят по 1,5 млн рублей, пострадавшим — от 300 до 600 тысяч. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Единовременное пособие получат члены семей (супруг(а), дети, родители, а также иждивенцы) погибших — 1,5 миллиона рублей на каждого умершего, разделяемые в равных долях между родственниками.

Выплаты тем, кто пострадал при ЧС, составят от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью. Кроме того, все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей на человека, а также компенсацию за утрату имущества — от 75 до 150 тысяч рублей.

Напомним, что украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, когда там находились 86 подростков. В результате удара погиб 21 человек, ещё 65 получили ранения различной степени тяжести. Российский президент Владимир Путин заявил, что произошедшее является терактом и поручил готовить ответный удар.

Владимир Озеров
