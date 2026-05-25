Сотрудники ЗАЭС успели покинуть автомобиль, когда в него летел дрон ВСУ

Украинский беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю, в котором находились сотрудники Запорожской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе самой станции. Жертв удалось избежать, так как люди в последний момент успели покинуть машину.

«Благодаря оперативной реакции, работники ЗАЭС успели покинуть транспортное средство до момента удара. После этого дрон атаковал автомобиль», — сказано в тексте. Машина полностью сгорела. Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что украинские военные устроили одну из самых массированных атак на Энергодар в Запорожской области в ночь на 19 мая. Противник практически не прекращал атаки беспилотниками. Среди ущерба — повреждённые автомобили, частные дома, в многоэтажках выбиты стёкла. Никто не пострадал.