23 мая, 17:10

Мэр города-спутника ЗАЭС сообщил о непрерывных ударах дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Глава Энергодара Максим Пухов заявил о непрерывных атаках украинских дронов на город. Как он сообщил в беседе с РИА «Новости», ВСУ весь субботний день держат населённый пункт под огнём беспилотников.

Под удары попадают гражданские автомобили, вышки мобильной связи, кровли жилых домов и прочая городская инфраструктура. Также повреждены два рейсовых автобуса. В настоящий момент Энергодар остаётся полностью обесточенным.

Жизнеобеспечение города поддерживается за счёт резервных источников энергии. К счастью, на данный момент пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Власти продолжают мониторинг обстановки.

ВСУ снова атаковали Энергодар и Каменку-Днепровскую

Ранее сегодня сообщалось, что дроны ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Зафиксировано не менее 10 прилётов БПЛА. В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала станции.

Юлия Сафиулина
