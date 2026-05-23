Дроны ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся удару со стороны украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба станции.
«Зафиксировано не менее 10 прилётов БПЛА. В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Также в Энергодаре повреждения получили два пассажирских автобуса. Город находится под постоянными обстрелами, которые выводят из строя автомобили, нарушают мобильную связь, повреждают кровли домов и объекты инфраструктуры. Обстановка остаётся крайне нестабильной, а интенсивность обстрелов не ослабевает.
Тем не менее, персонал ЗАЭС продолжает обеспечивать безопасную работу станции.
Ранее ВСУ устроили зверский налёт дронами на Энергодар и ЗАЭС в ночь на 19 мая. В результате атаки никто не пострадал, сама территория Запорожской АЭС, к счастью, не задета.
