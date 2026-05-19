Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на объекты ядерной энергетики, включая Запорожскую АЭС, были бы невозможны без поддержки западных кураторов. Дипломат указала, что попытки таких ударов продолжаются уже несколько лет.

«Подобные провокации были бы невозможны, если бы не безоглядная поддержка западных кураторов, которые внушают нынешним украинским властям ложную надежду на безнаказанность и провоцируют их на новые авантюры», — говорится в комментарии Захаровой.

В МИД также раскритиковали реакцию МАГАТЭ на удары по объектам ядерной энергетики, назвав её невнятной и непоследовательной. Москва считает, что подобные действия создают риски для ядерной безопасности.

Напомним, что ВСУ устроили зверский налёт дронами на Энергодар и ЗАЭС в ночь на 19 мая. В результате атаки никто не пострадал, сама территория Запорожской АЭС, к счастью, не задета. Станция продолжает работать в штатном режиме.