«Ночь прошла без сна»: ВСУ устроили зверский налёт дронами на Энергодар и ЗАЭС
На ЗАЭС сообщили о самой интенсивной за последнее время атаке ВСУ на Энергодар
Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Украинские военные устроили одну из самых массированных атак на Энергодар в Запорожской области, где рядом находится АЭС. Об этом рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она отметила, что в ночь на 19 мая противник практически не прекращал атаки беспилотниками.
«Ночная атака действительно была самой серьёзной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на город. Налёт был массированным, дроны фиксировались в разных районах Энергодара на протяжении ночи. Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без сна», — пояснила она ТАСС.
По словам Яшиной, сейчас специалисты продолжают оценивать ущерб от атаки ВСУ. Среди прочего — повреждённые автомобили, частные дома, в многоэтажках выбиты стёкла. Предварительно, никто не пострадал. Количество беспилотников, запущенных по городу, уточняется. Яшина подчеркнула, что сама территория Запорожской АЭС, к счастью, не задета. Станция продолжает работать в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что Запорожская АЭС третий день подряд сталкивается с атаками ВСУ. Вчерашний удар беспилотника пришёлся на зону хранения устаревшей техники. Обошлось без пострадавших и существенных разрушений.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.