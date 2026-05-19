Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 08:35

«Ночь прошла без сна»: ВСУ устроили зверский налёт дронами на Энергодар и ЗАЭС

На ЗАЭС сообщили о самой интенсивной за последнее время атаке ВСУ на Энергодар

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Украинские военные устроили одну из самых массированных атак на Энергодар в Запорожской области, где рядом находится АЭС. Об этом рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она отметила, что в ночь на 19 мая противник практически не прекращал атаки беспилотниками.

«Ночная атака действительно была самой серьёзной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на город. Налёт был массированным, дроны фиксировались в разных районах Энергодара на протяжении ночи. Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без сна», — пояснила она ТАСС.

По словам Яшиной, сейчас специалисты продолжают оценивать ущерб от атаки ВСУ. Среди прочего — повреждённые автомобили, частные дома, в многоэтажках выбиты стёкла. Предварительно, никто не пострадал. Количество беспилотников, запущенных по городу, уточняется. Яшина подчеркнула, что сама территория Запорожской АЭС, к счастью, не задета. Станция продолжает работать в штатном режиме.

Лихачёв раскрыл, сколько ядерного топлива находится на ЗАЭС
Лихачёв раскрыл, сколько ядерного топлива находится на ЗАЭС

Накануне сообщалось, что Запорожская АЭС третий день подряд сталкивается с атаками ВСУ. Вчерашний удар беспилотника пришёлся на зону хранения устаревшей техники. Обошлось без пострадавших и существенных разрушений.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar