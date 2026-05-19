«Ночь прошла без сна»: ВСУ устроили зверский налёт дронами на Энергодар и ЗАЭС

Украинские военные устроили одну из самых массированных атак на Энергодар в Запорожской области, где рядом находится АЭС. Об этом рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она отметила, что в ночь на 19 мая противник практически не прекращал атаки беспилотниками.

«Ночная атака действительно была самой серьёзной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на город. Налёт был массированным, дроны фиксировались в разных районах Энергодара на протяжении ночи. Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без сна», — пояснила она ТАСС.

По словам Яшиной, сейчас специалисты продолжают оценивать ущерб от атаки ВСУ. Среди прочего — повреждённые автомобили, частные дома, в многоэтажках выбиты стёкла. Предварительно, никто не пострадал. Количество беспилотников, запущенных по городу, уточняется. Яшина подчеркнула, что сама территория Запорожской АЭС, к счастью, не задета. Станция продолжает работать в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что Запорожская АЭС третий день подряд сталкивается с атаками ВСУ. Вчерашний удар беспилотника пришёлся на зону хранения устаревшей техники. Обошлось без пострадавших и существенных разрушений.