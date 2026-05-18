Лихачёв раскрыл, сколько ядерного топлива находится на ЗАЭС

На территории Запорожской АЭС находится порядка 2600 тонн ядерного топлива. Как заявил глава Росатома Алексей Лихачёв, это самая скромная оценка для станции с шестью энергоблоками-тысячниками.

«Мы с вами говорили, что на АЭС «Бушер» у нас сотни тонн ядерного топлива. На Запорожской атомной электростанции шесть блоков «тысячных». Там тысячи тонн топлива, по самым скромным оценкам, где-то 2600 тонн находятся непосредственно на территории станции», — сказал он на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде.

Лихачёв подчеркнул, что при любом целенаправленном или случайном попадании в эту зону возникнут риски регионального масштаба. Особую опасность, по его мнению, представляет хранилище отработавшего ядерного топлива.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции, повредив транспортный цех и несколько автобусов для персонала. В результате обстрела повреждена кровля здания, также зафиксированы выбитые окна на участке связи. К счастью, обошлось без пострадавших, возгорания не произошло. Одновременно была предпринята атака беспилотника на подстанцию «Радуга».