ВСУ снова атаковали Энергодар и Каменку-Днепровскую

В Запорожской области зафиксирован обстрел Каменки-Днепровской и Энергодара со стороны ВСУ. Информацию сообщил губернатор региона в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, однако отмечаются повреждения гражданской инфраструктуры. Ситуация остаётся напряжённой — сохраняется риск повторных ударов, в небе над муниципалитетами наблюдается высокая активность беспилотников.

Ранее в Запорожской области была зафиксирована серия атак беспилотников по территории Каменско-Днепровского муниципального округа. Не менее шести ударов БПЛА пришлись по территории Каменско-Днепровской центральной районной больницы. В результате повреждено около 30 окон в здании медучреждения.