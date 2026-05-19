Шесть беспилотников ударили по районной больнице в Запорожской области
Украинские формирования нанесли не менее шести ударов беспилотниками по территории Каменско-Днепровской центральной районной больницы в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Пострадавших нет.
«Повреждения получила Каменско-Днепровская центральная районная больница — по территории было нанесено не менее шести ударов», — написал он.
По словам главы региона, всего по населённым пунктам Каменско-Днепровского муниципального округа было совершено не менее 17 атак БПЛА. В здании медучреждения повреждены около 30 окон.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки дронов на Курскую область пострадала 66-летняя местная жительница. У женщины диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом.
