19 мая, 12:45

Женщина ранена при атаке дрона в Беловском районе Курской области

Обложка © Life.ru

В результате удара беспилотника по деревне Корочка Беловского района пострадала 66-летняя местная жительница. У женщины диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Пострадавшей пенсионерке на месте оказали помощь и теперь готовят к отправке в Курскую областную больницу. Хинштейн выразил уверенность, что врачи поставят её на ноги.

«Укронацисты продолжают бесчинствовать. Прошу, будьте крайне осторожны и берегите себя!», — написал глава региона.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали село Марково Глушковского района: дрон ударил по частному дому, в огороде которого находились мирные люди. В результате погибла 68-летняя женщина (её ранения оказались слишком тяжёлыми), он принёс соболезнования родным. Также пострадали супруги 57 и 62 лет: у женщины проникающие ранения груди и живота, у мужчины — проникающее осколочное ранение головы; оба в тяжёлом состоянии.

Анастасия Никонорова
