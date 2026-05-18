18 мая, 20:49

В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина, два человека пострадали

Одна женщина погибла, ещё двое мирных жителей получили ранения в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по селу Марково Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди. В результате удара одна из женщин получила слишком тяжёлые ранения. К глубокой скорби, она скончалась. Ей было 68 лет. Приношу соболезнования родным и близким. Это огромное горе», — говорится в сообщении.

Пострадали также супруги 57 и 62 лет. У женщины диагностированы проникающие ранения груди и живота, у мужчины — проникающее осколочное ранение головы. Их состояние оценивается как тяжёлое. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Их планируют перевезти в Курск для дальнейшего лечения.

ВСУ уничтожили два жилых дома в Горловке

Ранее в Белгородской области два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ. В посёлке Борисовка Борисовского округа мужчина пострадал от взрыва FPV-дрона. У него выявили минно-взрывную и акубаротравму. В посёлке Октябрьский дрон атаковал здание коммерческого объекта. Женщина, находившаяся рядом, обратилась за медицинской помощью. Врачи выявили у неё минно-взрывную травму и ушиб плеча.

Тимур Хингеев
