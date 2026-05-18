Два мирных жителя пострадали в результате ударов БПЛА по Белгородской области

В результате ударов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В посёлке Борисовка Борисовского округа от детонации FPV-дрона пострадал мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Скорая помощь доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.

В Белгородском округе в посёлке Октябрьский беспилотник атаковал здание коммерческого объекта. Женщина, находившаяся рядом, обратилась за медицинской помощью. Врачи городской больницы № 2 Белгорода выявили у неё минно-взрывную травму и ушиб плеча. После оказания помощи лечение также продолжается амбулаторно. Само здание получило повреждения: выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.

Ранее в Севастополе подсчитали ущерб, нанесенный массированным налетом беспилотников в ночь на 17 мая. Данные озвучил директор городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. По его словам, обошлось без погибших и раненых. Силы обороны нейтрализовали 64 летательных аппарата. При этом в городе зафиксированы разрушения в 21 многоквартирном здании и 45 частных домовладениях. Осколками и взрывной волной выбило остекление, посекло фасады, повредило кровлю. Урон получили 34 личные машины граждан. Также известно об одном факте повреждения пассажирского транспорта.