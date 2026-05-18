18 мая, 13:38

В Севастополе повреждены 66 домов и 34 машины при атаке дронов 17 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Севастополе подсчитали ущерб, нанесенный массированным налетом беспилотников в ночь на 17 мая. Данные озвучил директор городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, обошлось без погибших и раненых. Силы обороны нейтрализовали 64 летательных аппарата.

При этом в городе зафиксированы разрушения в 21 многоквартирном здании и 45 частных домовладениях. Осколками и взрывной волной выбило остекление, посекло фасады, повредило кровлю.

Урон получили 34 личные машины граждан. Также известно об одном факте повреждения пассажирского транспорта.

Кроме жилого сектора, пострадал физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в одном из сел региона. Некоторый вред причинен двум объектам электроснабжения.

Падение обломков привело к двум возгораниям. Пожарным расчетам удалось быстро справиться с огнем.

Власти продолжают фиксацию последствий атаки. На месте работают комиссии, оценивающие масштаб разрушений для последующего восстановления.

Никита Никонов
