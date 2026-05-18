В Рязани могут разобрать два подъезда, повреждённые при атаке дронов

В Рязани оценивают масштаб разрушений в многоэтажках, пострадавших от атаки беспилотников. Данные о состоянии конструкций озвучил глава администрации города Борис Ясинский на заседании областного правительства.

По словам мэра, в здании на улице Новосёлов предстоит демонтировать 10-й подъезд. Из-за общих перекрытий и фасадных плит разборка затронет и соседний, 9-й подъезд. Сейчас городские службы ждут официальное заключение специалистов.

На втором объекте, расположенном на Касимовском шоссе, уже полностью расчистили завалы. В здание вернули свет и другие коммунальные ресурсы. Исключением стал только 15-й этаж — там подача энергии пока не восстановлена.

К активной фазе ремонта строители приступят после получения экспертного вердикта. Ориентировочный срок готовности документа — 20 мая.

Напомним, в ночь на 15 мая регион пережил массированный налёт 99 дронов. Серьёзные повреждения получили два многоквартирных дома. Фрагменты аппаратов рухнули также на площадку одного из заводов. В результате случившегося погибли четыре человека, включая ребёнка. Медицинская помощь потребовалась 28 гражданам, семерых из них госпитализировали (среди пациентов четверо несовершеннолетних). В городе был введён режим ЧС.

Губернатор Павел Малков распорядился оказать материальную поддержку жертвам трагедии. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим направят от 300 до 600 тысяч — конкретная сумма зависит от тяжести полученных травм. За потерянное имущество жителям компенсируют до 150 тысяч рублей.