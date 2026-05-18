Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 11:39

В Рязани могут разобрать два подъезда, повреждённые при атаке дронов

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Рязани оценивают масштаб разрушений в многоэтажках, пострадавших от атаки беспилотников. Данные о состоянии конструкций озвучил глава администрации города Борис Ясинский на заседании областного правительства.

По словам мэра, в здании на улице Новосёлов предстоит демонтировать 10-й подъезд. Из-за общих перекрытий и фасадных плит разборка затронет и соседний, 9-й подъезд. Сейчас городские службы ждут официальное заключение специалистов.

На втором объекте, расположенном на Касимовском шоссе, уже полностью расчистили завалы. В здание вернули свет и другие коммунальные ресурсы. Исключением стал только 15-й этаж — там подача энергии пока не восстановлена.

К активной фазе ремонта строители приступят после получения экспертного вердикта. Ориентировочный срок готовности документа — 20 мая.

«Обречённый город»: Названы цели Армии России в Киеве после атак ВСУ по Рязани
«Обречённый город»: Названы цели Армии России в Киеве после атак ВСУ по Рязани

Напомним, в ночь на 15 мая регион пережил массированный налёт 99 дронов. Серьёзные повреждения получили два многоквартирных дома. Фрагменты аппаратов рухнули также на площадку одного из заводов. В результате случившегося погибли четыре человека, включая ребёнка. Медицинская помощь потребовалась 28 гражданам, семерых из них госпитализировали (среди пациентов четверо несовершеннолетних). В городе был введён режим ЧС.

Губернатор Павел Малков распорядился оказать материальную поддержку жертвам трагедии. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим направят от 300 до 600 тысяч — конкретная сумма зависит от тяжести полученных травм. За потерянное имущество жителям компенсируют до 150 тысяч рублей.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar