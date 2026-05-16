Малков объявил сбор помощи семьям погибших и пострадавшим при атаке на Рязань

В Рязанской области открыли сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате атаки ВСУ. О начале благотворительного сбора глава региона Павел Малков сообщил в своём канале на платформе MAX.

Средства собирают через фонд социального развития Рязанской области. Малков отметил, что уже сам перечислил деньги и призвал жителей региона поддержать пострадавших.

Семьи погибших получат из городского бюджета по 1,5 миллиона рублей. Размер выплат пострадавшим составит от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм.