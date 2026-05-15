При атаке 99 дронов ВСУ на Рязань пострадали уже 28 человек
Число пострадавших в результате ночной атаки 99 дронов Вооружённых сил Украины на Рязань увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области, министр здравоохранения региона Александр Пшенников.
«В настоящее время у нас 28 пострадавших, 4 погибших», — уточнил Пшенников в видео, которое опубликовано в официальной группе Минздрава региона.
Ранее Life.ru сообщал, что обломки украинского дрона повредили жилой многоквартирный дом в Рязани, в результате чего вспыхнул пожар. Первоначально сообщалось о трёх погибших, однако позднее число жертв увеличилось. Четверо детей доставлены в больницы. В связи с инцидентом занятия в школах и детских садах города сегодня были отменены. Военный эксперт назвал два региона, откуда ВСУ атаковали город.
