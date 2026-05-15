При атаке 99 дронов ВСУ на Рязань пострадали уже 28 человек

Число пострадавших в результате ночной атаки 99 дронов Вооружённых сил Украины на Рязань увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области, министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

«В настоящее время у нас 28 пострадавших, 4 погибших», — уточнил Пшенников в видео, которое опубликовано в официальной группе Минздрава региона.