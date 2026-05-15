Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 12:08

При атаке 99 дронов ВСУ на Рязань пострадали уже 28 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших в результате ночной атаки 99 дронов Вооружённых сил Украины на Рязань увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области, министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

«В настоящее время у нас 28 пострадавших, 4 погибших», — уточнил Пшенников в видео, которое опубликовано в официальной группе Минздрава региона.

В Рязани не выявили превышения вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА
В Рязани не выявили превышения вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что обломки украинского дрона повредили жилой многоквартирный дом в Рязани, в результате чего вспыхнул пожар. Первоначально сообщалось о трёх погибших, однако позднее число жертв увеличилось. Четверо детей доставлены в больницы. В связи с инцидентом занятия в школах и детских садах города сегодня были отменены. Военный эксперт назвал два региона, откуда ВСУ атаковали город.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar