В Алёшках от ударов БПЛА погибли три мирных жителя

В результате ударов беспилотников ВСУ в Алёшках Херсонской области погибли три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«В Алёшках удары беспилотников унесли жизни троих мужчин: один 1981 года рождения, личности двоих устанавливаются», — написал он.

Глава региона уточнил, что атаки нанесли ущерб жилым домам в девяти населённых пунктах. Также пострадали торговые здания в Брилевке и Виноградове, детские сады в Костогрызове и Раденске, Дом культуры в Малых Копанях, склады в Железном Порту, Каховке и Каланчаке, сельхозтехника в Привольном и элеватор в Братолюбовском.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Херсонской области при ударе украинского дрона пострадал глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.