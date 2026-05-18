В Алёшках от ударов БПЛА погибли три мирных жителя
В результате ударов беспилотников ВСУ в Алёшках Херсонской области погибли три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
«В Алёшках удары беспилотников унесли жизни троих мужчин: один 1981 года рождения, личности двоих устанавливаются», — написал он.
Глава региона уточнил, что атаки нанесли ущерб жилым домам в девяти населённых пунктах. Также пострадали торговые здания в Брилевке и Виноградове, детские сады в Костогрызове и Раденске, Дом культуры в Малых Копанях, склады в Железном Порту, Каховке и Каланчаке, сельхозтехника в Привольном и элеватор в Братолюбовском.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Херсонской области при ударе украинского дрона пострадал глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.
