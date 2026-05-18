Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 10:23

В Алёшках от ударов БПЛА погибли три мирных жителя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате ударов беспилотников ВСУ в Алёшках Херсонской области погибли три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«В Алёшках удары беспилотников унесли жизни троих мужчин: один 1981 года рождения, личности двоих устанавливаются», — написал он.

Глава региона уточнил, что атаки нанесли ущерб жилым домам в девяти населённых пунктах. Также пострадали торговые здания в Брилевке и Виноградове, детские сады в Костогрызове и Раденске, Дом культуры в Малых Копанях, склады в Железном Порту, Каховке и Каланчаке, сельхозтехника в Привольном и элеватор в Братолюбовском.

В Херсонской области восстановили подачу электричества после отключений
В Херсонской области восстановили подачу электричества после отключений

Ранее Life.ru рассказывал, что в Херсонской области при ударе украинского дрона пострадал глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar