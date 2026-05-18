В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава Скадовского округа Дудка

С 15 по 17 мая ВСУ произвели серию атак с применением БПЛА и артиллерии по населённым пунктам Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Общее число жертв среди мирного населения составило три человека, десятки получили ранения.

Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в Алёшках, где в результате удара БПЛА погибли трое мужчин. Тяжёлое ранение получил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка, госпитализированный с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.

Повреждения различной степени тяжести получили жилые дома, объекты торговли и социальной инфраструктуры. В зону поражения также попали элеваторы в Братолюбовке, складские помещения в Железном Порту, Каховке и Каланчаке, сельскохозяйственная техника в Привольном.

Всего ударам подверглись порядка полутора десятков муниципальных образований, включая Алёшки, Антоновку, Алексеевку, Виноградово, Долматовку, Круглоозёрку, Скадовск, Горностаевку, Каирку, Крынки и другие. По оперативным данным, в данных инцидентах дополнительные жертвы отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, ещё трое получили ранения. Мужчина погиб в селе Головчино Грайворонского округа. FPV-дрон нанёс удар по частному участку. Ещё один местный житель получил осколочные ранения головы и ног, его доставили во вторую городскую больницу Белгорода.