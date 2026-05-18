18 мая, 08:38

Двое мирных жителей погибли в Белгородской области при атаке ВСУ

Обложка © Life.ru

В Белгородской области двое жителей погибли при атаке ВСУ. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Инцидент произошёл в посёлке Борисовка.

«Во время террористической атаки со стороны ВСУ двое мужчин погибли, двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Один пострадавший находится в реанимации Борисовской ЦРБ. У него диагностированы проникающее ранение живота, а также множественные осколочные травмы конечностей.

Ещё одного раненого транспортируют в областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое, врачи зафиксировали многочисленные осколочные повреждения разных частей тела.

В результате происшествия повреждены несколько автомобилей. На месте продолжают работу все оперативные службы.

Врио губернатора Белгородской области навестил в больнице пострадавших от атак ВСУ детей

Ранее сообшалось, что в повреждённой при ударе беспилотника ВСУ многоэтажке в Белгороде спасли собаку. Испуганное животное нашли в подъезде после того, как пожарные потушили возгорание.

Дарья Денисова
