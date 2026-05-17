Врио губернатора Белгородской области навестил в больнице пострадавших от атак ВСУ детей

Шесть детей, получивших минно-взрывные травмы и проходящих лечение в белгородской областной клинической больнице, чувствуют себя стабильно. По словам врио губернатора Александра Шуваева, их состояние не требует перевода в Москву.

Среди пострадавших – трёхлетняя Алиса, раненная при атаке дрона, и 14-летний Максим, пострадавший от взрыва в Шебекино. Оба ребёнка успешно перенесли операции и находятся в средней степени тяжести. Положительная динамика отмечается и у других пациентов: Елизавета, получившая осколочные ранения, завтра перейдет в реабилитацию, а двое братьев и Варвара, пострадавшая от баротравмы, также в удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь, некоторые дети уже готовятся к выписке.

«Поговорил с врачами. Все дети — в стабильном состоянии, им оказывают всю необходимую помощь, перевода в Москву не требуется. Некоторых уже готовят к выписке и дальнейшей реабилитации по индивидуальной программе», — отметил Шуваев в Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что с момента начала специальной военной операции медицинское учреждение оказало помощь 267 раненым детям. Из этого числа 37 детей поступили в больницу в текущем году. Шуваев выразил признательность медицинскому персоналу за их труд и пожелал детям скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, ещё трое получили ранения. Мужчина погиб в селе Головчино Грайворонского округа. FPV-дрон нанёс удар по частному участку. Ещё один местный житель получил осколочные ранения головы и ног, его доставили во вторую городскую больницу Белгорода.