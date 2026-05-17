В Херсонской области восстановили подачу электричества после отключений
В своём официальном телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал о полном восстановлении электроснабжения на всей территории региона. Он поблагодарил энергетиков за самоотверженную работу, а жителей — за выдержку и терпение.
«Электроснабжение восстановлено в полном объёме», — написал Сальдо.
Ранее в Херсонской области были зафиксированы массовые перебои с электроснабжением — без света остались все округа региона. На местах работали энергетики и аварийные службы. Специалисты предпринимали меры для восстановления электроснабжения и стабилизации работы сетей.
