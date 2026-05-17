Сальдо: Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света

В Херсонской области зафиксированы массовые перебои с электроснабжением — без света остались все округа региона. О ситуации сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — говорится в сообщении.

На местах работают энергетики и аварийные службы. Специалисты предпринимают меры для восстановления электроснабжения и стабилизации работы сетей.

Ранее в Запорожской области зафиксировали перебои с подачей электроэнергии после атак. Отключения затронули значительную часть территории региона. Жизненно важные объекты продолжают работу за счёт автономных источников энергии.