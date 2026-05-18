18 мая, 20:23

ВСУ уничтожили два жилых дома в Горловке

Два частных дома уничтожены после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой Народной Республике. Атака произошла в Никитовском районе города. О последствиях сообщил мэр Иван Приходько.

По его словам, разрушения зафиксировали после очередного обстрела со стороны украинских подразделений. Также повреждения получил многоквартирный дом в Калининском районе Горловки.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС третий день подряд сталкивается с атаками ВСУ. Сегодняшний удар беспилотника пришёлся на зону хранения устаревшей техники. К счастью, обошлось без пострадавших и существенных разрушений, не затрагивающих основные системы станции. ЗАЭС функционирует в нормальном режиме, все процессы под контролем, радиационный фон в пределах нормы.

Антон Голыбин
