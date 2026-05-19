Ещё один дрон ВСУ не достиг цели в Москве

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в «Максе».

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолётного типа. В том числе БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.