Ещё один дрон ВСУ не достиг цели в Москве
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника, летевшего в сторону столицы. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в «Максе».
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолётного типа. В том числе БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
