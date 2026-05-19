19 регионов и 315 БПЛА: Россия пережила массированную атаку ВСУ в ночь на 19 мая
Минобороны сообщило о 315 сбитых за ночь украинских БПЛА
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолётного типа. Об атаке противника на 19 регионов страны сообщили в Минобороны РФ утром 19 мая.
По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее при атаке Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница в селе Марково Глушковского района Курской области. Противник нанёс удар по частному дому, где находилась 68-летняя женщина. Ещё двое пострадавших — супруги 57 и 62 лет — находятся в тяжёлом состоянии.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.