19 регионов и 315 БПЛА: Россия пережила массированную атаку ВСУ в ночь на 19 мая

Минобороны сообщило о 315 сбитых за ночь украинских БПЛА

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолётного типа. Об атаке противника на 19 регионов страны сообщили в Минобороны РФ утром 19 мая.

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Из-за атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на трассе из Ярославля в Москву

Ранее при атаке Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница в селе Марково Глушковского района Курской области. Противник нанёс удар по частному дому, где находилась 68-летняя женщина. Ещё двое пострадавших — супруги 57 и 62 лет — находятся в тяжёлом состоянии.

Андрей Бражников
