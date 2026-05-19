Из-за атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на трассе из Ярославля в Москву

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам главы региона, Ярославская область подверглась вражеской атаке с применением БПЛА. В целях безопасности перекрыли участок от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршруты в обход этого участка.

Ранее сообщалось, что в Курской области при атаке Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница. Инцидент произошёл в селе Марково Глушковского района. Противник нанёс удар по частному дому. От полученных ранений скончалась 68-летняя женщина. Ещё двое пострадавших — супруги 57 и 62 лет — находятся в тяжёлом состоянии. У женщины диагностировали проникающие ранения груди и живота, у мужчины — проникающее осколочное ранение головы. Их планируют перевезти в Курск для дальнейшего лечения.