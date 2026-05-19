Расчёты ПВО ликвидировали третий беспилотник, летевший на Москву

Ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в Курской области при атаке Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница. Удар пришёлся по селу Марково Глушковского района. По данным губернатора Александра Хинштейна, женщина получила тяжёлые ранения и скончалась на месте. Ей было 68 лет. Ещё два человека пострадали во время атаки. У женщины 57 лет врачи диагностировали проникающие ранения груди и живота. Мужчина 62 лет получил осколочное ранение головы. Пострадавших доставили в больницу.