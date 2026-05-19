Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 мая, 05:45

Движение из Ярославля в Москву возобновили после атаки БПЛА: что известно

Обложка © shutterstock

В Ярославле восстановили движение транспорта на выезде в сторону Москвы после временного перекрытия из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал Евраев.

По словам главы региона, под утро 19 мая область подверглась массовому удару. Большинство беспилотников сбили, однако один из них попал в промышленный объект. Пострадавших нет, на месте работают специальные службы. Губернатор предупредил, что в регионе могут находиться фрагменты БПЛА, важные для следствия. Жителей просят не приближаться к обломкам, отойти на безопасное расстояние и сразу звонить по номеру 112.

Из-за атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на трассе из Ярославля в Москву
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Андрей Бражников
