Движение из Ярославля в Москву возобновили после атаки БПЛА: что известно

В Ярославле восстановили движение транспорта на выезде в сторону Москвы после временного перекрытия из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам главы региона, под утро 19 мая область подверглась массовому удару. Большинство беспилотников сбили, однако один из них попал в промышленный объект. Пострадавших нет, на месте работают специальные службы. Губернатор предупредил, что в регионе могут находиться фрагменты БПЛА, важные для следствия. Жителей просят не приближаться к обломкам, отойти на безопасное расстояние и сразу звонить по номеру 112.