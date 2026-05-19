В Ярославле обломки сбитых дронов попали в промышленный объект

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки обломки сбитых беспилотников попали в промышленный объект. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — написал он в своём телеграм-канале.

В Ярославле восстановлено движение транспорта на выезде в направлении Москвы. Ранее перекрытый перекрёсток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой вновь открыт для проезда.

Напомним, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки украинских беспилотников. По словам главы региона, Ярославская область подверглась вражеской атаке с применением БПЛА. В целях безопасности перекрыли участок от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призывал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршруты в обход этого участка.