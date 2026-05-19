19 мая, 03:40

В Ростовской области за ночь сбили беспилотники в трёх районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили беспилотники в трёх районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

БПЛА ликвидировали в Мясниковском, Родионово-Несветайском и Азовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Слюсарь отметил, что данные будут уточняться.

Из-за атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на трассе из Ярославля в Москву

Кроме того, украинские беспилотники наносили удары в Энергодаре Запорожской области по машинам и блокпостам. Зафиксированы попадания в жилые дома. Глава города Максим Пухов призвал минимизировать перемещения и нахождение на улице.

Антон Голыбин
