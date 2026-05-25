После теракта ВСУ в Старобельске Вооружённые Силы РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по центрам приянтия решений на Украине. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ. Там подчеркнули, что удар Киева по студенческому общежитию в ЛНР переполнил чашу терпения Москвы.

Удары будут наноситься центрам принятия решений, и командным пунктам, а также по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

«Включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение», — добавили в ведомстве.

Напомним, 22 мая ВСУ обстреляли пятиэтажку общежития в Старобельске (ЛНР), где мирно спали более 80 студентов. Прямые попадания буквально сложили дом, погребя под руинами десятки раненых. Военных объектов рядом не было — били целенаправленно по гражданским. Трагедия унесла жизни 21 студента, ещё 65 пострадали. После этого ВС РФ нанесли массированный ударевозмездия по Украине новейшим оружием, включая «Орешник».