В Москве не слышали официальных заявлений стран Запада с осуждением удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о результативности поездки иностранных журналистов на место удара.

Ранее Дмитрий Песков заявил о необходимости поездки иностранных журналистов на место удара ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР. По словам пресс-секретаря российского лидера, важно, чтобы они лично увидели преступление Киева.