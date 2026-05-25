Сокурсница студентов из Старобельска поделилась воспоминаниями о погибших
Обложка © Telegram / Луганский информационный центр
После удара Вооружённых сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске местные жители организовали стихийный мемориал. Они несут туда цветы и мягкие игрушки в память о погибших студентах. Сокурсница жертв теракта ВСУ поделилась воспоминаниями о погибших девушках.
«Они были очень светлыми людьми. Всегда, когда мы виделись, они улыбались, я очень редко видела их грустными», — подчеркнула собеседница RT.
Напомним, ночью 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, в результате чего погибли и пострадали студенты. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал мировую общественность решительно осудить удар ВСУ. В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку ВСУ на колледж проявлением фашизма.
