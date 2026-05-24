Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что атаке ВСУ на колледж в Старобельске нет разумного объяснения, и назвал её проявлением фашизма, недопустимым в XXI веке. Своё заявление он сделал в беседе с иностранными журналистами в Луганске.

«В данном случае под прицелом оказались дети. Они не должны быть чужими или своими. Дети — всегда дети, и дети — это святое. По детям стрелять категорически запрещено. И совершив такой акт… Я, если честно, я даже не знаю, как дать этому объяснение. Этому объяснения просто нет», — сказал Пасечник.

Он выразил уверенность, что все виновные в кровавом теракте будут найдены. К ним применят все предусмотренные международным законодательством меры. Возмездие неминуемо.

Всего во время ночной атаки 22 мая пострадали 65 подростков. В тот момент в стенах общежития находилось 86 учащихся, 21 из них спасти не удалось. Республиканские власти гарантировали, что полностью оплатят погребение каждой жертвы. Спустя двое суток, в ночь на 24 мая, вооружённые силы РФ провели ответную операцию. По распоряжению президента Владимира Путина высокоточными средствами, в том числе «Орешником», были поражены все запланированные военные объекты противника.

Ранее сообщалось, что иностранных журналистов привезли прямо к руинам колледжа в Старобельске, чтобы они своими глазами увидели результат террористической атаки киевского режима. Аккредитованные корреспонденты прибыли в Луганскую Народную Республику и выехали на место трагедии. Дипломаты уточнили, что гостям показали реальные масштабы разрушений учебного корпуса и общежития.