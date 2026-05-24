Первого пострадавшего при атаке на колледж в Старобельске выписали из больницы
Обложка © VK / ГУ МЧС России по ЛНР
Первого пострадавшего, которого госпитализировали после атаки украинских дронов на Старобельский колледж, отпустили домой. Об этом глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал представителям прессы.
Ещё девять несовершеннолетних по-прежнему остаются под наблюдением врачей в стационарах, а все остальные проходят лечение амбулаторно. Всего в результате налёта травмы и ранения получили 65 человек.
Удар пришёлся на ночь 22 мая, когда в здании общежития находилось 86 учащихся. Жертвами теракта ВСУ стали 21 человек. Региональные власти заявили, что полностью профинансируют похороны каждого погибшего. Через двое суток, в ночь на 24 мая, российские военные провели операцию возмездия. По приказу президента Владимира Путина высокоточным оружием, включая комплекс «Орешник», были уничтожены все назначенные военные цели противника.
Ранее иностранных журналистов, приехавших в ЛНР для освещения трагедии в Старобельске, привезли в республиканскую клиническую больницу. Здесь проходят лечение пострадавшие студенты. Группа насчитывает более полусотни представителей зарубежных средств массовой информации. Среди них репортёры из Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки — Турции, Китая, США, Франции, Германии, Италии, Великобритании и целого ряда других стран.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.