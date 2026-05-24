Иностранные журналисты посетили больницу в Луганске с пострадавшими

Иностранные журналисты прибыли в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где проходят лечение пострадавшие после трагедии в Старобельске. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

В ЛНР приехали более 50 представителей зарубежных СМИ из стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, включая Турцию, Китай, США, Францию, Германию, Италию, Великобританию и другие государства.

Трагедия в Старобельске произошла в ночь на 22 мая, когда дроны атаковали пятиэтажное общежитие колледжа. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт, а российский представитель в ООН заявил о признаках военного преступления.

В рамках визита журналистам показали фрагменты беспилотников и представили материалы расследования. Представители иностранных СМИ назвали увиденное преднамеренным нападением и отметили тяжёлые последствия произошедшего. Журналист Al Arabiya поблагодарил Россию за возможность увидеть правду. Его ирландский коллега назвал удар ВСУ преднамеренным убийством.