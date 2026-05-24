Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит ознакомиться с материалами из Старобельска, чтобы осознать последствия поддержки Киева. Об этом она сказала в разговоре с ТАСС.

«Пусть [Макрон] попросит французских журналистов, которые сейчас в Старобельске, показать ему кадры разбомбленного колледжа и двух десятков убитых детей — может, это укрепит его в мысли, что он финансирует терроризм», — подчеркнула Захарова.

Комментарий представителя МИД РФ прозвучал в ответ на публикацию Эмманюэля Макрона в соцсети X. В ней французский президент заявил, что «решимость Франции поддерживать Украину усиливается» после массированного удара по военным объектам на украинской территории с применением ракеты «Орешник».

Ранее сообщалось, что после массированного ночного удара по Киеву глава украинского режима Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с рядом европейских лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается новая серия переговоров с союзниками.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по общежитию Старобельского педагогического колледжа в Луганской Народной Республике. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как террористический акт, отметив, что прицельный обстрел гражданского объекта велся несколькими волнами в то время, когда студенты спали. В результате обрушения здания, под завалами которого оказались десятки учащихся, погиб 21 человек, десятки получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал действия киевского режима бесчеловечным преступлением, подчеркнув, что вблизи общежития не было военных объектов, что исключает случайность атаки.

Глава государства поручил Минобороны проработать варианты удара возмездия. Сегодня ночью российские военные провели массированную атаку на военным объектам Украины. Использовались различные средства поражения («Орешник», «Кинжал», «Циркон», «Искандер», ударные БПЛА). Все задачи были выполнены.