Дроны ВСУ, которые унесли жизни воспитанников старобельского колледжа, были собраны на деньги граждан западных стран. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, посетившая место теракта в ЛНР.

«Я здесь сегодня говорю журналистам, что обращаюсь к западным державам: «На деньги ваших налогоплательщиков изготавливаются эти дроны, комплектующие, которые убили этих детей», — сказала она.

Напомним, на место чудовищной трагедии в Старобельске прибыло около 50 журналистов из 20 стран. Атака ВСУ произошла глубокой ночью 22 мая: под удар попали и учебный корпус, и общежитие местного колледжа, входящего в структуру Луганского педуниверситета. В момент взрывов внутри спали 86 человек, в том числе несовершеннолетние. Известно, что 21 студент погиб, десятки пострадали.

Сегодня ночью Минобороны России сообщило об ударе возмездия по военным объектам на Украине, который проводился по поручению президента РФ Владимира Путина. Применялись различные средства поражения, в том числе новейший ракетный баллистический комплекс «Орешник». Все намеченные цели были поражены. Удар ВС РФ заставил киевского главаря Владимира Зеленского экстренно просить защиты у Запада.