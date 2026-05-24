Итальянский журналист Джованни Пигни, представляющий газету La Stampa, назвал последствия атаки ВСУ на общежитие в Старобельске ужасными и указал на колоссальные разрушения. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом ТАСС.

«Это ужасно. Это огромные разрушения. <…> Я просто вижу, что здесь был колледж, и что люди погибли», — сказал Пигни.

Освещать трагедию в ЛНР прилетели журналисты из Турции, Венесуэлы, Объединённых Арабских Эмиратов, Кубы, Пакистана, Китая, Бразилии, Греции, Ливана, Финляндии, Франции, США, Катара, Австрии, Германии, Венгрии, Италии, Испании и Великобритании. Представители мировых СМИ лично фиксируют масштаб разрушений.

Теракт в Старобельске был совершён в ночь на 22 мая. Украинские дроны волна за волной заходили на пятиэтажное общежитие колледжа, где в тот момент находились 86 учащихся, в том числе несовершеннолетние. Здание рухнуло до второго этажа, под завалами погиб 21 человек, ещё около 40 получили ранения. Никаких военных объектов рядом не было.

Владимир Путин назвал атаку террористической и приказал Минобороны готовить ответ. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Возмездие пришло в ночь на 24 мая: военное ведомство отчиталось о массированном ударе с применением новейшего «Орешника» и другого вооружения. Все цели были поражены.

Ранее ирландский репортёр Чей Боуз, побывавший на руинах старобельского колледжа, прямо назвал атаку ВСУ умышленным массовым убийством, а не роковой ошибкой. По его словам, разовое попадание ещё можно списать на случайность. Но пять ударов подряд по одной точке — это уже злой умысел и настоящий терроризм. Именно так он и расценивает произошедшее. Боуз добавил, что не заметил в округе ни малейших признаков военного объекта. Западная пресса, убеждён он, нарочно замалчивает этот очевидный факт.