Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 10:04

«Увидели масштаб трагедии»: Кремль оценил поездку иностранных журналистов в Старобельск

Песков подчеркнул важность поездки журналистов на место удара ВСУ в Старобельске

Работа спасателей на месте удара ВСУ в Старобельске. Обложка © VK / ГУ МЧС России по ЛНР

Работа спасателей на месте удара ВСУ в Старобельске. Обложка © VK / ГУ МЧС России по ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необходимой поездку в Старобельск, организованную МИД и Минобороны для представителей СМИ. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами.

«Министерство иностранных дел, других ведомств, министерство обороны очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку», — указал Песков. По словам представителя Кремля, множество сотрудников СМИ в итоге попали туда и своими глазами увидели масштабы преступления, сотворённого Киевом.

В Пакистане сравнили удар ВСУ по колледжу Старобельска с атакой на школу в Иране
В Пакистане сравнили удар ВСУ по колледжу Старобельска с атакой на школу в Иране

В ночь на 22 мая дроны ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию, где проживали 86 несовершеннолетних. В ходе атаки погиб 21 человек, ещё 65 пострадавших получили травмы разной тяжести. Президент РФ Владимир Путин квалифицировал случившееся как теракт и распорядился разработать симметричные шаги в ответ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar