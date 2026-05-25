Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необходимой поездку в Старобельск, организованную МИД и Минобороны для представителей СМИ. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами.

«Министерство иностранных дел, других ведомств, министерство обороны очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку», — указал Песков. По словам представителя Кремля, множество сотрудников СМИ в итоге попали туда и своими глазами увидели масштабы преступления, сотворённого Киевом.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию, где проживали 86 несовершеннолетних. В ходе атаки погиб 21 человек, ещё 65 пострадавших получили травмы разной тяжести. Президент РФ Владимир Путин квалифицировал случившееся как теракт и распорядился разработать симметричные шаги в ответ.