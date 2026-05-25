Пакистанский журналист Иштеак Хамдани провёл параллели между атакой Вооружённых сил Украины на колледж в Старобельске (ЛНР) и ударом США по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб. По его оценке, речь шла о целенаправленных действиях, а не случайном попадании.

«‎Это не просто так этот объект атаковали, это было специально сделано. Фундамент этого теракта начинается из Ирана, в городе Минаб, где в школе убили большое количество детей», — сказал Хамдани в беседе с ТАСС и отметил, что подобные события имеют общий «исторический след».

Ранее отмечалось, что удар по школе для девочек в Минабе 8 марта был нанесён американским боевым самолётом. По утверждениям источников, авиация США наносила удары по различным объектам инфраструктуры, включая учебные заведения и медицинские учреждения.

В ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, в котором находились 86 подростков. В результате погиб 21 человек, ещё 65 получили ранения различной степени тяжести. Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как террористический акт и дал поручение подготовить ответные меры.