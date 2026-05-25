Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Марко Рубио обратил его внимание на необходимость эвакуации американских дипломатов из Киева на фоне заявлений МИД РФ о переходе к планомерным ударам ВС РФ по Киеву. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Лавров привлёк внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан», — указано в сообщении МИД.

Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили дипломатические инициативы по кризису в Ормузском проливе. Стороны обменялись и мнениями о ситуации вокруг Кубы.

Лавров и Рубио подтвердили настрой активизировать усилия по нормализации работы дипломатических миссий. Россия и США готовы к диалогу несмотря на известные разногласия.

После теракта ВСУ в Старобельске и удара по студенческому общежитию в ЛНР Вооружённые Силы РФ приступили к последовательным ударам. Цели — центры принятия решений, командные пункты и предприятия украинского ВПК в Киеве.