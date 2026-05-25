Глава Евродипломатии Кая Каллас должна прекратить свою показную истерику по поводу ударов возмездия России, а вместо этого заметить трагедию в Старобельске в ЛНР, где ВСУ ударили по общежитию колледжа. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

«Каллас пора прекратить свою показную и неуместную истерику. Вместо того, чтобы цинично обвинять во всём Россию и плодить какие-то угрозы, лучше бы набралась смелости и рассказала, как спонсируемые ЕС киевские боевики ударили по общежитию с детьми в Старобельске», — пояснил он.

Шеремет добавил, что Каллас истерикой лишь доказала свою моральную деградацию, она продолжает вести антироссийскую пропаганду даже вопреки здравому смыслу. Депутат подчеркнул, что еврочиновнице абсолютно плевать на гибель детей в Старобельске. По его словам, именно такие, как Каллас, продолжают разжигать конфликт на Украине, подначивая Киев и обеспечивая его деньгами и оружием.