Плевать на гибель детей: В Крыму призвали Каллас признать вину Киева в ударе по Старобельску
Депутат Шеремет призвал Каллас прекратить истерику после ударов возмездия ВС РФ
Кая Каллас.
Глава Евродипломатии Кая Каллас должна прекратить свою показную истерику по поводу ударов возмездия России, а вместо этого заметить трагедию в Старобельске в ЛНР, где ВСУ ударили по общежитию колледжа. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».
«Каллас пора прекратить свою показную и неуместную истерику. Вместо того, чтобы цинично обвинять во всём Россию и плодить какие-то угрозы, лучше бы набралась смелости и рассказала, как спонсируемые ЕС киевские боевики ударили по общежитию с детьми в Старобельске», — пояснил он.
Шеремет добавил, что Каллас истерикой лишь доказала свою моральную деградацию, она продолжает вести антироссийскую пропаганду даже вопреки здравому смыслу. Депутат подчеркнул, что еврочиновнице абсолютно плевать на гибель детей в Старобельске. По его словам, именно такие, как Каллас, продолжают разжигать конфликт на Украине, подначивая Киев и обеспечивая его деньгами и оружием.
Напомним, 22 мая ВСУ атаковали здание колледжа и общежития в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек, большинство из них — студенты 2006–2007 годов рождения. 65 человек получили ранения. СК России квалифицировал атаку как теракт. По распоряжению президента РФ Владимира Путина высокоточными средствами, в том числе «Орешником», были поражены все запланированные военные объекты противника, в том числе в Киеве. Запад резко отреагировал на «удары возмездия» России, но предпочёл сделать вид, что не заметил трагедию в Старобельске. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что применение ракеты «Орешник» Россией является «целенаправленной эскалацией». Она призвала усилить давление на Москву.
