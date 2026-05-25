Одному из пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску ампутировали ногу

Одному из пострадавших в результате украинского удара по Старобельску пришлось ампутировать ногу. Об этом сообщил журналистам заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Дмитрий Катуха.

«У него синдром длительного сдавления, в связи с чем пришлось ампутировать нижнюю конечность — она была уже нежизнеспособна. Сейчас пациент на гемодиализе из-за острой почечной недостаточности. Четверо остальных — в стабильно тяжёлом состоянии. Динамика положительная, мы надеемся в ближайшее время начать их выписывать», — рассказал врач в беседе с газетой «Известия».

Катуха добавил, что рекомендации федерального центра выполняются каждые три часа, а термическая консультация проводится раз в сутки. Состояние двоих раненых, отправленных на лечение в Москву, также остаётся стабильно тяжёлым.

Напомним, трагедия произошла 22 мая, когда ВСУ атаковали здание колледжа и общежития в Старобельске. Погиб 21 человек, большинство из них — студенты 2006–2007 годов рождения. 65 человек получили ранения. 24 и 25 мая в ЛНР объявлены днями траура. Следственный комитет России квалифицировал атаку как теракт.